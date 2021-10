A Villa Basilica un incontro per diventare volontari della Croce Rossa

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:04

Prendono il via le procedure per l’avviso d’asta relativo alla vendita dell’ala lungo via Padre Macarini della parte sud della manifattura. L’edificio con la ciminiera fra i due cortili per il momento non sarà messo all’asta

mercoledì, 13 ottobre 2021, 13:10

Clara Mei, rappresentante di "Salviamo il porto della Formica", è amareggiata per quello che lei definisce "uno scempio" e cioè la realizzazione di una galleria coperta a San Concordio

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:40

Il servizio, introdotto otto anni fa dall'amministrazione Tambellini, consente agli alunni della scuola Pascoli di andare e tornare da scuola a piedi in sicurezza

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:35

Fra oggi e domani vengono rimossi alberi e ceppaie nel luogo dove sorgerà uno dei due slarghi della galleria a servizio della scuola secondaria Chelini. Al termine degli interventi Quartieri Social a San Concordio ci saranno 185 alberi in più

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:25

Si tratta dell'appuntamento più importante dedicato alla politica di coesione promosso dalla direzione generale per le politiche regionali della Commissione Europea

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:43

Per difendere il diritto costituzionale al lavoro, quattro membri dell’esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere, contrari all’obbligo di green pass a scuola e favorevoli invece alla vaccinazione volontaria, così come ai test gratuiti e a presidi sanitari nelle scuole per valutare l’andamento della pandemia