Cronaca



Al buio alcune vie di San Marco per un disservizio

mercoledì, 6 ottobre 2021, 20:21

Lucca Riscossioni e Servizi srl rende noto che, a causa di un disservizio del gestore E-distribuzione, alcune strade nel quartiere di San Marco nella serata di oggi e nella notte non avranno l'impianto di pubblica illuminazione acceso.

I tratti interessati sono: parte della circonvallazione dalla rotatoria di piazza Martiri della Libertà a (Borgo Giannotti) fino a via dell'Ospedale ossia viale Pompeo Batoni e viale Agostino Marti; tutta viale Matteo Civitali dalla circonvallazione fino a via Salicchi: il tratto da Porta San Iacopo alla circonvallazione; via Vecchia terza di San Marco dalla circonvallazione fino a via Iacopo Della Quercia.