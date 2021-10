Cronaca



Ancora vandalismi contro i mezzi della Misericordia

domenica, 3 ottobre 2021, 12:17

di gabriele muratori

Si ripetono episodi di inutile e insensata inciviltà per le vie del centro storico, ed ancora una volta sono stati presi di mira gli automezzi di soccorso dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in piazza del Salvatore.



Una brutta sorpresa per i volontari, che giunti in piazza stamani per iniziare il turno giornaliero, hanno trovato le autoambulanze imbrattate di evidente vomito sui parabrezza e sulle carrozzerie. Addirittura, su alcuni vetri, come "firma" è stato disegnato un cuore proprio con il residuo organico. Il gesto ha avuto il suo corso poi anche sulle altre autovetture per i servizi sociali dell'ente parcheggiate in Corte Portici, dove sotto le ruote, i volontari hanno tolto numerosi cocci di vetro di bottiglie.



Basiti volontari e dirigenti per queste azioni inutili, proprio su automezzi che poi svolgono un servizio di soccorso alla comunità, anche per coloro che si divertono in questa maniera.