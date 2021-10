Cronaca



Andrea Colombini 'strega' anche Genova: in piazza l'Italia che resiste al Green Pass

domenica, 24 ottobre 2021, 17:15

di aldo grandi

Incredibile Colombini. Dal 25 aprile 2020, lockdown estremo appena iniziato, quando in piazza del Giglio era con noi e altre sei persone per protestare contro il Governo Conte che affamava l'Italia, ad oggi: a Lucca, a Firenze, a Genova. Migliaia di persone in piazza contro il Green Pass, contro questa misura liberticida e tirannica che vuole persino obbligare la gente a vaccinarsi per poter lavorare togliendo quella libertà fondamentale, di procurarsi di che vivere, che per niente e nessuno, per qualsiasi motivo anche il più grave, può essere repressa..

Proprio lui, Andrea Colombini da Lucca, l'influencer suo malgrado come noi lo abbiamo battezzato coniando un aggettivo-sostantivo che ha fatto la sua fortuna, con la indubbia capacità di 'bucare' videocamere e attrarre simpatie e condivisioni a raffica. Ieri sera, a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza - visto che lo chiamano sovranista e, talvolta, anche fascista - Andrea Colombini, il patron del Festival, unico da decenni in Italia e nel globo, dedicato a Giacomo Puccini, ha portato in piazza migliaia di persone ancora una volta e lo ha fatto senza violenza, senza aggredire verbalmente chicchessia, dimostrando una intelligenza politica sopraffina che fa a cazzotti con l'insipienza di certi personaggi locali aspiranti candidati a sindaco di Lucca. Qualcuno dirà che ai lucchesi fa paura, può darsi, ma il mondo, per fortuna, non comincia né finisce sotto né sopra le Mura.

"La piazza di Genova tutta per noi - spiega un Andrea Colombini soddisfatto - e dell'orchestra e coro antico da me diretti, solisti d'eccezione Deborah Vincenti e Giovanni Cervelli e con la partecipazione straordinaria di Michele Giovagnoli. Quattromila persone messe insieme in un giorno e adesso vedremo cosa scriveranno o non scriveranno i pennivendoli di regime. Ed ora andremo a Trieste per portare supporto ed appoggio a chi lotta e resiste contro non una dittatura sanitaria, ma uno pseudo regime comunista cinese gestito da un banchiere. Tutta l'Italia civile dice no e si sente, perché siamo 30/40 milioni di persone. Oggi grande musica di Verdi e di Puccini per ribadire che la grandezza dell'Italia non si tocca né si vende o si regala".

Può essere simpatico o antipatico, istrionico ed egocentrico o, magari, anche esageratamente esagerato, ma se non ci fosse, siamo sinceri, bisognerebbe inventarlo e se a Lucca non lo amano, ma non è assolutamente vero, nessuno, nemmeno Puccini è stato profeta in una patria ossia a Lucca, città dove lo sport principale praticato è quello di godere delle disgrazie degli altri. Volenti o nolenti, che piaccia o meno, oggi, anno di (dis)grazia 2021 Andrea Colombini è il lucchese vivente più famoso al mondo. Bisognerà farsene-farvene una ragione.

