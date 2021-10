Cronaca



Arrivederci Roma

mercoledì, 6 ottobre 2021, 21:34

di aldo grandi

Ottobrate romane le chiamano e hanno ragione: il clima è ancora mite, ma non c'è più la calura estiva e, inoltre, un tempo, almeno fino ai primi del Novecento, questa sorta di consuetudine stagionale era presa molto sul serio dai romani che non perdevano occasione, il giovedì mattina o la domenica, per abbandonare i rioni dove vivevano e dirigersi fuori porta. Era ed è ancora, del resto, il mese della vendemmia e se per i contadini era un lavoro tutt'altro che semplice e riposante, per i signori rappresentava uno stimolo ad evadere e a unirsi, a volte anche aprendo le proprie ville, al popolino con balli, canti e libagioni.

Oggi le ottobrate non le fa più nessuno anche perché Roma, ormai, al di là del clima, è completamente mutata e in peggio. La campagna non esiste, paradossalmente, più e figurati se qualcuno si azzarderebbe ad aprire le proprie tenute ad estranei in cerca di baldoria.

Noi, però, che a Roma siamo legati da un sentimento che va oltre le ricorrenze, non manchiamo mai, in questo periodo, di fare un salto a goderci i tramonti e le serate romane nel centro storico. Ogni volta che scendiamo nella capitale ne approfittiamo per scegliere un albergo diverso, situato in zone differenti così da poter vivere ogni volta un luogo diverso. In questo inizio ottobre post, si fa per dire, pandemia, alloggiamo all'hotel Forte in via Margutta, la strada degli artisti, famosa quant'altre mai. Potrà sembrare assurdo, ma in venti anni che abbiamo vissuto in Prati non ci siamo mai venuti. Ignoranza e colpa nostre, senza dubbio, così cercgiamo di colmare la lacuna in tarda età.

L'albergo è, indubbiamente, caratteristico, al primo piano di un palazzo rivestito di erbe rampicanti. Abbiamo chiesto una stanza che dia sulla via e così è stato. Poca luce è vero, ma non importa. Le stanze sono, forse, un po' piccole, ma non importa. Si sta più fuori che dentro. L'auto l'abbiamo lasciata nel parcheggio sotterraneo di Villa Borghese - dalle 18 di venerdì alle 8.30 della domenica la spesa è stata di 44 euro - dopodiché siamo passati dal sottopasso arrivando fino a Piazza di Spagna attraverso la fermata della metropolitana. Tutto a piedi e con qualche scala mobile sfasciata o ferma.

Giornata di sole, fa caldo e si sta da dio. Prima tappa dopo una rinfrescata l'immancabile, per noi, Caffè Greco a via Condotti. Sprovvisti di Green Pass, ma nessuno sta dentro, ci sediamo fuori e prendiamo due caffè anche perché qui la miscela è un segreto della casa: 14 euro e pazienza se si pensa che, inoltre, il simpatico cameriere Simon Ugarte, venezuelano di nascita e italiano di adozione, ci invita a fare il tour del locale che avevamo già visto, ma senza un Cicerone al seguito.

Il Caffè Greco appartiene, per quanto riguarda le mura, all'istituto israelitico mentre la gestione è di una famiglia romana. All'interno ci sono, appesi alle pareti o in mostra sugli arredi, oltre 300 tra dipinti e pezzi d'arte varia come, ad esempio, il calco a dimensione reale, della mano di Primo Carnera, il pugile che segnò un'epoca e la cui mano era, effettivamente, spaventosa. In fondo al corridoio c'è una sala chiusa al pubblico, ma visitabile con Simon che ci illustra ogni dettaglio, dal papillon autografato di Gabriele D'Annunzio all'autografo, incorniciato, di Hirohito, l'imperatore, in lingua giapponese per non parlare di una foto di Buffalo Bill. C'è anche una lettera dell'autore delle Anime morte, Nikolaj Vasil'evič Gogol', copia della quale è esposta a San Pietroburgo. I russi, spiega Simon, ci vanno matti e si soffermano a leggerla con attenzione.

Da ammirare una infinità di dipinti, meravigliosi paesaggi d'epoca di grandi dimensioni, specchi sontuosi e bellissimi e anche una litografia di Guttuso.

A piedi dobbiamo procedere verso il Pantheon e poi giù per corso Vittorio Emanuele dove, all'altezza di piazza Navona, ci attende quella che viene definita la migliore carbonara di Roma. La fanno al ristorante Luciano, in piazza del Teatro di Pompeo. Le gambe pedalano e ci arriviamo con appetito e voglia di provare. Seduti, ordiniamo due carbonare e una cacio e pepe oltre a due bicchieri di Franciacorta e un'acqua minerale. Tutto fa 75 euro e menomale che non abbiamo preso altro. Comunque è vero, la carbonara è tanta roba anche se appena 100 grammi, per noi poco o niente così che ce la mangiamo lentamente come non abbiamo mai fatto.

Al ritorno passiamo per piazza Navona. Uno spettacolo di vivacità e di vita.

Si dorme come ghiri anche per la stanchezza accumulata camminando. Il mattino seguente non ci sono dubbi: si va da Roscioli per fare colazione con tappa a Campo de' Fiori per la solita spremuta dai bangladeshini con i loro banchi del mercato. E, infatti, ci spariamo una spremuta di melograno, la prima stagionale e, poi, una bella porzione di mango a pezzi.

Da Roscioli c'è la fila che sembra non finire mai, per sedersi al tavolo, ma come fai a protestare? Scrambled eggs con bacon e avocado. Quindi, di nuovo a piedi verso ponte Vittorio Emanuele per approdare in Prati e fermarsi da Castroni per un caffè a 90 centesimi, ma il più buono di Roma o quasi.