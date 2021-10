Cronaca



Beccato con grosso cacciavite e droga: denunciato albanese

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:43

La polizia ha denunciato a piede libero un cittadino albanese di 29 anni pregiudicato, residente a Lucca, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e uso di sostanze stupefacenti per uso personale.



La segnalazione di una persona sospetta in zona Sant'Anna è arrivata di prima mattina. Le volanti hanno individuato il soggetto sospetto che da un controllo in banca dati è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Addosso, senza giustificato motivo, gli sono stati trovati un grosso cacciavite oltre che due grammi di hashish per uso personale.



Accompagnato in questura, è stato denunciato e il cacciavite sottoposto a sequestro. Per l'uso di sostanza stupefacente si provvederà a segnalare alla prefettura per la valutazione sul titolo abilitativo alla guida. Acquisite anche sigarette di dubbia provenienza per il valore di 150 euro per le quali sono in corso accertamenti.