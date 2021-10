Cronaca



Borsa di studio "Piero Mungai": al via la terza edizione

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:02

di chiara grassini

C'è tempo fino a sabato 30 ottobre per presentare la domanda relativa alla borsa di studio "Piero Mungai". Il bando, giunto alla sua terza edizione, è finanziato dalla Croce Verde P.A ed è rivolto agli studenti universitari che si iscrivono al primo anno (2021/2022) di medicina e chirurgia con un contributo economico di 3 mila euro una tantum.



L'assegnazione si baserà su due criteri: il merito e il punteggio dopo aver effettuato il test nazionale d'ammissione al corso. Nel caso in cui si presentasse una situazione di parità, allora saranno prese in consierazione attività di volontariato.

Per presentre la domanda ci si può rivolgere direttamente agli uffici della Croce Verde in viale Castruccio Castracani ( lunedì, mercoledì, venerdì 9:00- 13:00/ martedi e giovedi 13:00 15:00-17:00) oppure inviarla tramite email al seguente indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it

Una commissione, formata da Daniele Borella, Massimo Perna, Elisa Ricci, Lorenzo Bianchini, Michele Carmassi, Isabella Borella e Rosanna Bisordi, valuterà tutti i candidati e le candidate che presenteranno la domanda in memoria del dottor Piero Mungai e ex presidente dell'associazione.

"E' un momento importante aver pensato alla borsa di studio - ha affermato il presidente della Croce Verde Daniele Borella -, anche se pieno di rimpianti perchè entrare qui e non pensare a Piero è veramente difficile".