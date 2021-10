Cronaca



Cade dallo scooter dopo un malore

sabato, 2 ottobre 2021, 12:23

di chiara grassini

Incidente questa mattina sulla via per Camaiore a Monte San Quirico, al bivio per Vallebuia, intorno alle 11. Un uomo alla guida dello scooter pare abbia avuto un malore e sia poi caduto dalla moto. Inizialmente è scattato il codice rosso, poi diventato giallo. Sul posto sono intervenuti l'automedica, la misericordia e la polizia municipale.