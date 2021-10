Chiasso Barletti come... Pietrasanta

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 ottobre 2021, 16:57

E ora che cosa scriveranno e diranno i giornalisti leccaculo, i politicanti nostrani da strapazzo sulla meravigliosa manifestazione andata in scena in queste ore nel centro storico ad opera di chi rifiuta il passaporto sanitario?

venerdì, 15 ottobre 2021, 14:09

Si tratta del chiosco "La specialità di Piero" in piazza Martiri delle Libertà, il negozio di dolciume specializzato in frati, bomboloni, cannoli, necci con ricotta, focaccine fritte e crepes presente fuori porta Santa Maria dal 1955

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:48

Puntuali le proteste che, al giorno uno dell'obbligo di Green Pass, cominciano a diventare numerose. C'è chi non lo trova un sistema corretto, chi afferma di non riuscire a lavorare in questa maniera e chi non lo accetta e basta

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:13

Martedì 19 ottobre 2021 è il giorno del non ritorno. Il TAR infatti deciderà in via definitiva in merito all'ordine di sgombero della struttura che dal 1955 si trova fuori da Porta Santa Maria a Lucca

giovedì, 14 ottobre 2021, 19:14

Dal 15 ottobre ci saranno cittadini di serie A, ossequiosi alle regole, vaccinati, in possesso del passaporto sanitario e cittadini di serie B, come noi, che non siamo fascisti né razzisti, né no vax, ma che rivendichiamo il diritto di lavorare per tutti mentre la Cgil difende solo i lavoratori...

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:00

Sistema Ambiente informa che, con l'entrata in vigore della normativa che obbliga alla presentazione del Green Pass sui luoghi di lavoro, nella giornata di domani, venerdì 15 ottobre, potrebbero verificarsi disservizi nei giri programmati