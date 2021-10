Cronaca



Clara Mei: "Stanno distruggendo l'orto botanico di San Concordio"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 13:10

di barbara ghiselli

"Stanno distruggendo l'orto botanico di San Concordio e proprio oggi hanno iniziato a rimuovere gli alberi". Queste le parole di Clara Mei, rappresentante di "Salviamo il porto della Formica", amareggiata per quello che lei definisce "uno scempio" e cioè la realizzazione di una galleria coperta a San Concordio, ovvero una strada ciclopedonale di cemento armato lunga 310 metri, larga 4 metri e coperta da una tettoia di acciaio alta anch'essa 4 metri, che secondo il comune collegherà Piazzale Moro a Via Savonarola.

"Nell'ultimo comunicato del comune – spiega Mei – viene sottolineato il fatto che al termine di tutti gli interventi che rientrano nei Quartieri Social, a San Concordio il saldo fra alberi rimossi e nuove piantumazioni sarà positivo, con 185 alberi in più ma, come si è potuto vedere con gli alberelli piantati a Santa Maria a Colle, circa un anno fa, dei quali almeno duecento sono già seccati, è difficile fare previsioni di questo tipo, specie se la pianta deve ancora crescere e ha quindi bisogno di molte cure e attenzioni. I 41 alberi che tra oggi e domani verranno rimossi erano invece arbusti sani adulti di varie specie ed erano stati selezionati perché facessero parte del progetto di un orto botanico".

Inoltre fa presente: "Il comune dice che la Montagnola verrà salvata? Questo perché considera solo la parte della pianura dell'orto botanico ma la Montagnola era un progetto più grande. Si tratta di un parco realizzato negli anni '80 concepito come un orto botanico che riproduce i tre ambienti naturali tipici della lucchesia: la collina, il bosco planiziale e la zona umida. E adesso due di queste tre aree verranno smantellate".

Mei evidenzia che il progetto del comune oltre a prevedere l'abbattimento di un totale di 41 alberi, l'interramento del laghetto esistente al centro del parco della Montagnola, la divisione in due zone, separate da una strada pubblica, del parco stesso dai giardini scolastici e la divisione dei campi da calcio, comporta un consumo di circa 2 mila mq di suolo attualmente permeabile e sancisce complessivamente la sparizione di un piccolo bosco urbano che rappresenta un ecosistema con peculiarità uniche.

Aggiunge poi: "La Galleria Coperta 'entrerà' nei giardini delle scuole materna ed elementare, sottraendo loro circa 400 mq di prato. Inoltre, proprio ieri è stato demolito il muretto con ringhiera esistente e la sua sostituzione avverà con una recinzione in "lamiera stirata del tipo compatto" che limiterà la visibilità. Sono state smantellate, senza essere sostituite, le due sedute a circolo che si trovano attualmente dentro il parco così preziose per la didattica all'aperto e per l'incontro dei residenti".