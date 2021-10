Cronaca



Cna: "Settembre lucchese realizzare le attività fieristiche è stato un segnale importante"

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:55

Realizzare le attività fieristiche del settembre lucchese è stato un segnale importante per le aziende del commercio su aree pubbliche.

Ne è convinta la Cna di categoria che intende ringraziare l'amministrazione comunale di Lucca (in modo particolare l'assessore Chiara Martini ed i funzionari dell'ufficio SUAP) per averne permesso la realizzazione in un momento tanto difficile per le aziende del settore.

“Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per l'impegno profuso nella realizzazione delle fiere del settembre lucchese – dice Valentina Cesaretti, coordinatore di Cna Commercio su aree pubbliche - sappiamo bene quali sono state le difficoltà e le incertezze fino all'ultimo, ma abbiamo apprezzato lo sforzo profuso e l'attenzione mostrata verso questa manifestazione. Finalmente, dopo un anno e mezzo di pandemia, si comincia a vedere un po' di luce e questa ripartenza, anche se parziale e non completa, ci ha dato di nuovo slancio e speranza".

La Cna è convinta che la fiera debba essere comunque ripensata, in vista di un graduale ritorno alla normalità.

“Dopo il rilascio delle concessioni, ormai imminente – continua Cesaretti - andrà fatto un lavoro serio di revisione dell'intera fiera. Sono molte le concessioni decadute o riconsegnate all'amministrazione, per cui è necessario ripensare all'intero assetto logistico della manifestazione. Sarà sicuramente necessario procedere con un nuovo disegno planimentrico e con bandi di miglioria, che garantiscano una manifestazione di qualità, all'altezza dell'offerta commerciale della nostra città”.

“Ripartire alla grande con le fiere del settembre lucchese significa dare lustro ad una città come la nostra – conclude Cesaretti - da sempre vocata al turismo ed all'accoglienza. Ci rendiamo disponibili fin da subito a ragionare insieme sull'argomento, sicuri di trovare fin da subito un'amministrazione interessata ad interloquire con noi".