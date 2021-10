Cronaca



Compagnia Balestrieri, successo del primo Memorial Giorgio Serafini

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:49

Domenica 24 ottobre, nella splendida cornice delle mura cittadine si è svolto il "Primo Memorial Giorgio Serafini", dedicato all'amato Presidente della Compagnia Balestrieri Lucca, recentemente scomparso.

La gara ha visto sfidarsi sette associazioni tra le migliori d'Italia nel tiro con la balestra antica all'italiana: Compagnia Balestrieri Lucca, Società dei Terzieri Massetani, Federazione Balestrieri Sammarinesi, Società Balestrieri Sansepolcro, Palio de La Marciliana di Chioggia, Compagnia Balestrieri Città di Volterra e Balestrieri di Porta San Marco.

Dopo una serie avvincente di tiri si è determinata la seguente classifica, che ha visto due lucchesi aggiudicarsi il secondo e il terzo posto.

Infatti, alle spalle del primo classificato e vincitore della disfida, il balestriere sammarinese Roberto Ridolfi, si sono posizionati al secondo posto il lucchese Giuseppe Dal Poggetto e al terzo posto il lucchese Stefano Zambon. Quarto classificato il massetano Gregorio Noci.

Si ringraziano tutti i partecipanti all'evento, e in particolar modo la famiglia Serafini per il sostegno. Il prossimo appuntamento, per la Compagnia Balestrieri Lucca, si terrà domenica 21 novembre nella Repubblica di San Marino.