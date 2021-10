Cronaca



Congresso annuale dei soci Aism di Lucca

giovedì, 21 ottobre 2021, 08:22

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca chiama a raccolta i suoi soci per il congresso annuale questo sabato 23 ottobre alle 18 presso la propria sede sita a Lucca in via Filippo Maria Fiorentini n. 25.

Alle persone interessate a partecipare viene richiesto dalla sezione di comunicarlo via mail all’indirizzo aismlucca@aism.it, così da poter organizzare la sala rispettando le misure anti-contagio da COVID 19. In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, sarà possibile partecipare al Congresso anche in via telematica, contattando la sezione via mail al fine di ricevere le istruzioni d’uso. La riunione è aperta anche ai non associati purché in regola con il green pass.

Nel corso del Congresso Soci verranno affrontati vari punti fra cui: la Nomina della Commissione di Verifica Poteri; l’approvazione del rendiconto d’esercizio (ai sensi dell’art. 62 reg.ass); l’approvazione della relazione di attività (ai sensi dell’art. 62 reg.ass).; l’approvazione bilancio preventivo (ai sensi dell’art.62 reg.ass.); l’approvazione programma di attività (ai sensi dell’art.62 reg. ass.).

Nel corso del congresso possono votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, mentre i nuovi Soci devono essere iscritti da almeno 60 giorni prima della data del Congresso ed i soci dell’anno precedente devono rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso per essere Soci in regola (anche in sede d’incontro).

«Essere socio AISM significa essere protagonista della vita della sezione – affermano i volontari dell’associazione - e prendere parte alle decisioni associative che determinano quali sfide cogliere, quali battaglie affrontare, quali risposte dare alle persone con SM, e partecipare attivamente alla loro realizzazione».

Per facilitare le operazioni della Commissione Verifica Poteri si raccomanda ad ogni Socio di portare con sé un documento di identità, oltre alla ricevuta di pagamento relativa all'iscrizione associativa e alla tessera associativa per l’anno in corso e l’anno precedente.

È sempre possibile delegare un altro socio in caso di impossibilità a partecipare, utilizzando l’allegato modulo di delega compilato in ogni sua parte (generalità e firma del Socio delegante). In caso di partecipazione telematica del delegato si prega inviare tale modulo via mail.

Prenotazione obbligatoria via mail aismlucca@aism.it o al numero 339 1296631

Cos’è l’AISM? AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con SM, AISM è da allora il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla.

Sul territorio lucchese Aism è attiva dal 1985 con attività di informazione, accoglienza, assistenza e supporto alla mobilità.