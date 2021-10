Cronaca



Croce Rossa, i volontari raccolgono farmaci per i più bisognosi

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:28

La Croce Rossa di nuovo in prima linea per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone più vulnerabili.



Domani (8 ottobre) e venerdì 9, in occasione delle "Giornate del Benessere" realizzate grazie alla collaborazione con il gruppo farmaceutico Sanofi, la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca sarà presente alla farmacia Masoni (via Romana 231, Lucca) per la raccolta dei farmaci destinati alle persone più bisognose.



L'attività di Health Bank prevede la partecipazione del Corpo delle infermiere volontarie e dei volontari in due giornate dedicate alla raccolta farmaci e prodotti per la cura della persona, donati dal consumatore alle farmacie Sanofi aderenti all'iniziativa.



Una volta concluse entrambe le giornate di raccolta, i volontari prenderanno in carico la scatola contenente i farmaci e la consegneranno al comitato di appartenenza. I farmaci verranno poi donati alle persone vulnerabili che ne faranno richiesta.



I volontari saranno presenti alla Farmacia Masoni dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.