Dopo la 'denuncia' dei genitori il provveditore agli studi convoca preside e professori del Machiavelli: "Questa scuola deve cambiare"

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:29

di aldo grandi

Il liceo classico di via degli Asili finisce dritto nel mirino del provveditore agli studi Donatella Buonriposi che non ha gradito la sovraesposizione mediatica che l'istituto ha ricevuto a seuito della denuncia pubblica ad opera di due genitori che hanno avuto la figlia bocciata a settembre in tre materie ritenendo la stessa una ingiustizia.