Cronaca



Equilucca 2021: passeggiata in sella e in carrozza nella città ducale

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:23

La manifestazione Equilucca 2021, giunta alla sua terza edizione, è una passeggiata a cavallo e in carrozza nel centro storico della città di Lucca.

L’evento nasce da un’idea del Centro Equitazione la Luna a.s.d. di Lucca con la collaborazione e il contributo del Comune di Lucca e con il Patrocinio della F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri.

Numerosi i partecipanti di quest’anno, invitati anche da una giornata autunnale ma assolata e con una temperatura ottimale per cavalli e cavalieri.

Una cinquantina di cavalieri e quattro pariglie più un attacco singolo, scortati dalla Polizia Municipale di Lucca e da un rappresentante della Polizia Municipale diCamaiore a sella (comandante Barsuglia Claudio) hanno effettuato un percorso cittadino che ha permesso a tutti di vedere le peculiarità architettoniche, artistiche e culturali della città, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile, con l’indiscutibile fascino di viaggiare come sarebbe avvenuto nei tempi passati e al contempo offrire alla città l’opportunità di ospitare un evento singolare nel suo genere, che è stato molto apprezzato dai numerosi turisti

Eleganti i cavalieri che hanno sfilato diligentemente e in rispettoso silenzio nella città, imponenti le carrozze che hanno permesso ai partecipanti provenienti da tutta la Toscana di ammirare la nostra meravigliosa città ad altezza di cavallo e di carrozza.

Già il rumore degli zoccoli ha fatto si che la magnifica passeggiata sembrasse svolta in altri tempi, e con altri occhi si sono potute ammirare le bellezze che Lucca propone da sempre

Il corteo con partenza dalla sede del Centro Equitazione La Luna asd, è sceso lungo il Borgo Giannotti, per entrare all’interno della città da Porta S. Maria.

Il percorso si è poi sviluppato sia sulle antiche mura urbane, sia nelle vie cittadine suscitando stupore e curiosità ma anche ammirazione fra i turisti cittadini che non hanno perso l’occasione per fare numerosi scatti fotografici ai cavalieri e ai loro destrieri.

La magnifica passeggiata ha portato i cavalieri a visitare Piazza Napoleone, Piazza del Giglio per giungere sino in Piazza del Duomo e ammirare la Cattedrale di San Martino; il corteo è giunto fino in Piazza San Francesco e poi ancora in Piazza San Pietro Somaldi, ha attraversato un piccolo tratto della Via Principale di Lucca, Via Fillungo, ha transitato davanti alla Chiesa di San Frediano apprezzandone il dorato mosaico e si è diretto sul Baluardo di San Frediano per una piccola sosta e per accogliere i saluti del primo cittadino Prof. Alessandro Tambellini.

Apprezzamenti sono arrivati da tutti i partecipanti per aver potuto effettuare, in totale sicurezza un giro completo dell’arborato cerchio e poter vedere, anche se da lontano, le torri e i numerosi campanili cittadini, ma anche il giardino di Palazzo Pfanner, l’Orto Botanico, la Cavallerizza ecc.

Al ritorno dalla passeggiata, a ricordo della partecipazione, è stata consegnata dalle mani di Alessandra Deverio, Istruttrice del Centro La Luna, coccarda della Fise e cappellino creato appositamente per l’evento con i colori del centro organizzatore.

Un doveroso ringraziamento al Comune di Lucca, alla FISE Comitato regionale toscano, in particolare alPresidente Dott. Stefano Serni, alla Polizia Municipale di Lucca e di Camaiore e agli sponsor (La Bottega di Anna e Leo, Grassini Impianti srl, Molitoria Val di Serchio, Ristorante Du’ Palle) che hanno permesso con il loro supporto lo svolgimento dell’evento che dà a tutti gli interessati appuntamento nel 2022 per la quarta edizione.