Bastardi: assaltano e devastano la sede del Rugby Lucca

domenica, 31 ottobre 2021, 12:52

Vandali in azione questa notte alla sede del Rugby Lucca all'Acquedotto. Ignoti, indisturbati, hanno prima sfondato la porta d'ingresso del locale, quindi, hanno devastato l'interno mandando in frantumi vetrate e distruggendo tutto quello che hanno trovato procurandosi, tra l'altro, anche delle ferite viste le tracce di sangue che sono state trovate. Su di esse indaga con rilievi la Polizia Scientifica.

I danni sono parecchi e come ha commentato Arianna Bottari, dirigente della società, sono stati vanificati gli sforzi di tutti, dalla società agli atleti, dai genitori ai volontari. Non è la prima volta che accade, ma questa volta i danni sono veramente tanti. Sono state rubate solamente delle bottigliette di bibite che vengono generalmente utilizzate per il terzo tempo dei ragazzi durante le partite.

