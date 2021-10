Cronaca



Filippo Giambastiani apre Rocco's

martedì, 19 ottobre 2021, 15:41

di aldo grandi

Dopo aver ceduto il Caffè Tessieri, in via Santa Croce, Filippo Giambastiani si è spostato di poche centinaia di metri, in piazza De Servi, per aprire la sua nuova attività che prenderà il nome di Rocco's. Con lui, oltre alla compagna Cristiana, l'influencer suo malgrado Andrea Colombini.



Rocco's sarà una pizzeria-focacceria-insalateria, con bar e caffè con aperitivi, colazioni e apericena. Avrà doppio ingresso, uno sulla piazza, con tanto di suolo pubblico per aaccogliere tavolini e sedie, e l'altro in via Santa Croce.



"Oggi inizieranno i lavori - commenta Filippo Giambastiani -, pensiamo di poter aprire a fine mese. Siamo, ovviamente, entusiasti di questa location e ci auguriamo che la città ci segua in questa nuova avventura".