Flash mob di Colombini a Firenze in mezzo a migliaia di persone

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:17

La rubrica di Cesvot "Storie di nuovi volontari" approda a Lucca per raccontare le storie di volontariato lanciate dalla campagna "Passa all'azione, diventa volontario"

giovedì, 21 ottobre 2021, 08:22

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca chiama a raccolta i suoi soci per il congresso annuale questo sabato 23 ottobre alle 18 presso la propria sede sita a Lucca in via Filippo Maria Fiorentini n. 25

mercoledì, 20 ottobre 2021, 16:44

Nella giunta comunale di martedì scorso è stata approvata la delibera generale che precede la pubblicazione del nuovo bando Vivi Lucca 2022 per la programmazione degli spettacoli e manifestazioni che saranno sostenuti dal comune di Lucca in varie forme e andranno a costituire il calendario degli eventi del 2022

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:39

A Castelnuovo Garfagnana e a Seravezza stand informativi sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. A Lucca, Porcari e Pietrasanta "piazze social"

mercoledì, 20 ottobre 2021, 10:15

Avete oliveti che non siete riusciti a curare? Lasciate che sia Caritas a organizzare la raccolta: l’olio delle vostre olive andrà così sulle tavole di persone e famiglie fragili del nostro territorio

martedì, 19 ottobre 2021, 19:51

Un progetto contro gli allagamenti a San Donato e a Sant’Anna: la giunta Tambellini approva il progetto definitivo che porterà alla risoluzione di un problema antico in via Sercambi, angolo via per Corte Capanni e via Mazzarosa