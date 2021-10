Cronaca



Giuliattini (Fp Cisl): "Sanità, la situazione può diventare esplosiva"

sabato, 30 ottobre 2021, 10:11

"La situazione della sanità toscana da problematica può diventare esplosiva." A dirlo è il responsabile della Funzione Pubblica Cisl della Toscana, Mauro Giuliattini. "Apprendiamo dalle parole alla stampa del presidente Giani – prosegue - che si rischiano tagli ai servizi, per di più dopo due anni di stress continuativo e assunzioni al minimo, che comunque non sono una novità. Eppure nell'incontro del 5 ottobre scorso il Presidente ci aveva dato rassicurazioni, che evidentemente non rispondono alle reali criticità".



"Avevamo dunque ragione a denunciare, già dall'estate scorsa, che qualcosa non andava nella sanità toscana: una situazione di cui i responsabili sanitari e politici non si erano evidentemente resi conto o che fingevano di ignorare."



"La Cisl Funzione Pubblica – conclude Giuliattini - è pronta a manifestare davanti al ministero della Salute a Roma, se è vero che lo Stato deve dei soldi alla Regione. Altrimenti qualcuno ci deve spiegare cosa è successo. Non è che la tanto decantata riforma della sanità toscana è stata un fallimento ?".