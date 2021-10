Cronaca



Green pass obbligatorio, boom di tamponi: farmacie prese d'assalto

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:49

di chiara grassini

Da domani il green pass sarà obbligatorio in tutti i luoghi pubblici e privati. La Gazzetta di Lucca, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è andata nelle vie del centro storico a intervistare alcune farmacie che effettueranno il tampone a chi non ha intenzione di vaccinarsi.

Mauro Marconi, titolare della farmacia Massagli in piazza San Michele tira fuori l'agenda e mostra le prenotazioni registrate sul taccuino.



"Le richieste sono parecchie - ha affermato -, le giornate sono intense e spesso dobbiamo dire ai clienti che siamo pieni ma cerchiamo di soddisfare comunque le loro esigenze. In farmacia si può fare sia il vaccino anti Covid-19 che quello contro l'influenza. Le persone lo sanno e sono contente".

A pochi metri di distanza dalla farmacia centrale fanno sapere che le prenotazioni sono incrementate a partire da ieri. Possono fare il tampone sia i residenti che i turisti dal lunedì al sabato andando a coprire tutte le fasce orarie.

Boom di test e strutture prese d'assalto, come conferma una dipendente della farmacia Giannini tra via Fillungo e piazza San Frediano. Poco prima di entrare la farmacista di turno risponde al telefono e da appuntamento a qualcuno per venerdì 18 alle ore 9:15.

"Sono molte le prenotazioni tra oggi, domani e sabato - dichiara -. Riceviamo continuamente telefonate ed è difficile servire il cliente e contemporaneamente rispondere alle chiamate".