Cronaca



Il Comune: "Chiosco 'Da Piero' fuori da qualsiasi normativa"

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:53

"Da molto tempo è nota la non conformità urbanistica del chiosco 'Da Piero' situato all'esterno di porta Santa Maria sugli spalti delle Mura tutelati dal codice dei beni culturali". Lo dichiara in una nota il comune di Lucca.

"L'amministrazione è da molti anni impegnata a trovare una soluzione che consenta ai gestori di poter proseguire la loro attività in altro luogo - continua la nota -. I gestori e i loro rappresentanti sono stati ricevuti molte volte da tutti i livelli politici e tecnici del comune. Durante queste interlocuzioni sono state proposte numerose soluzioni per il trasferimento dell'attività in altri contesti urbani compatibili con i regolamenti comunali e le leggi nazionali".

Tali indicazioni sono state sempre rifiutate e il comune, a questo punto, non ha potuto che procedere in modo esecutivo a notificare l'ordine di demolizione - prosegue -, oggetto peraltro di ricorso al tribunale amministrativo regionale toscano".

"Teniamo a sottolineare che se in passato fossero state accolte le proposte discusse con i gestori - si avvia lla conclusione la nota -, il problema sarebbe stato risolto. Il comune di Lucca è perfettamente cosciente del valore storico dell'attività ma , come è noto, i chioschi di vendita sono stati progressivamente eliminati dagli spalti delle Mura urbane ovunque. Come molti ricorderanno, nella stessa situazione si trovavano in passato, rivendite di cocomeri, cipolle e aglio, bar ed edicole".

"Oggi tutto questo non può più esistere - conclude -. Nel piano operativo di prossima adozione l'amministrazione ha previsto la possibilità di collocare chioschi nei parcheggi e nelle aree verdi non monumentali".