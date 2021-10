Il ministro Dadone riceve la maglietta ufficiale del festival delle politiche giovanili 'Ripartire'

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 ottobre 2021, 16:15

Oggi, in occasione del 100° anniversario della traslazione della salma del milite ignoto e conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di Lucca, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Sez. di Lucca ha partecipato con un proprio drappello e bandiera associativa alla manifestazione svoltasi all’interno di Palazzo Ducale - sala...

sabato, 30 ottobre 2021, 12:45

Il Milite Ignoto è cittadino onorario di Lucca nel 100° anniversario della traslazione all'Altare della Patria: “Un monito per le future generazioni a non dimenticare il sacrificio umano che ogni guerra porta con sé”

sabato, 30 ottobre 2021, 10:11

A dirlo è il responsabile della Funzione Pubblica Cisl della Toscana, Mauro Giuliattini, in merito alla situazione della sanità toscana

venerdì, 29 ottobre 2021, 08:58

Il 2 novembre alle ore 12 è prevista l’inaugurazione di un defibrillatore, acquistato dall’Istituto e installato dall’Associazione “Mirko Ungaretti” presso la Scuola Primaria di S. Cassiano a Vico, a servizio anche della vicina Scuola dell’ Infanzia e dell’intera comunità

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:15

Approdati in giunta stamani il progetto definitivo e la contestuale variante urbanistica del nuovo parcheggio di Aquilea, che all'inizio di novembre verranno portati all'attenzione del consiglio comunale

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:08

Sono scattati in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di novembre – compatibilmente con le condizioni atmosferiche - i lavori di asfaltatura e sistemazione del manto stradale su molte arterie provinciali nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio-Garfagnana e in Versilia