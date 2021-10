Cronaca



"Il Tirreno" lascia il centro storico, venduta la storica sede di via Santa Croce

mercoledì, 13 ottobre 2021, 00:57

di aldo grandi

Quando ce lo hanno detto non volevamo crederci. Quante volte, negli ultimi 30 anni, passando in via Santa Croce, abbiamo alzato gli occhi per vedere la sede del quotidiano con cui eravamo in onesta concorrenza. Qualche volta accompagnavamo il collega Luca Tronchetti prima di ritornarcene in piazza del Giglio dove aveva sede l'edizione lucchese de La Nazione.

Ebbene, a quanto pare, sta per finire un'epoca del giornalismo lucchese se è vero, come sembra sia vero, che il quotidiano di Livorno Il Tirreno lascerà l'attuale sede di via S. Croce a seguito della decisione di vendita da parte della società proprietaria del giornale.

La redazione si dovrebbe spostare in zona Acquacalda, ma si attende una notizia ufficiale. Di certo c'è soltanto il fatto che la sede storica del giornale livornese è stata venduta e, al suo posto, stando ad alcune indiscrezioni, sorgerà un Bed&Breakfast.

E' un brutto colpo non solamente per l'amico Tronchetti, ma anche per tutti i colleghi che, in questi anni, hanno lavorato in quei locali divenuti, ormai, parte integrante del centro storico cittadino. E' un colpo anche per noi perché, perdonateci l'ardire, è come se un pezzo della nostra professione se ne andasse per sempre. Non si conoscono i motivi che hanno condotto alla vendita dell'appartamento di via Santa Croce, ma non è da escludere che la scelta sia dovuta alla necessità di fare cassa.

Il trasloco dovrebbe avvenire a fine mese.