Ilaria Vietina: "Losanna studia Lucca: al centro dell'attenzione la nostra proposta pedagogica territoriale"

sabato, 16 ottobre 2021, 15:54

Si è svolto al CRED - sede di riferimento, nella Piana di Lucca, per l'ideazione di piani educativi zonali che dal 2016 sorge in Via Sant'Andrea - l'incontro tra la delegazione PEP (Partenaire Enfance e Pédagogie) di Losanna e il gruppo di coordinatrici pedagogiche del Comune di Lucca, sui temi dell'infanzia e delle nuove pratiche educative. Nell'ambito di un tour tutto toscano che ha visto Lucca tra le tappe più attese, proprio per quella capacità di "coordinare la progettazione pedagogica modulandola sugli specifici bisogni educativi dei bambini", come si legge nel Carnet de Voyage redatto dalla delegazione svizzera. Ad accogliere il gruppo di ricercatrici c'era anche l'Assessora alle politiche formative Ilaria Vietina, in prima linea nei servizi dedicati alle piccole e ai piccoli cittadini: "È stato un bel momento di condivisione con realtà lontane dalla nostra"; ha detto, "ma ci ha anche consentito di fare il punto sugli obiettivi comuni raggiunti e raccontare le iniziative che a Lucca sono già realtà concreta da qualche tempo".



Immagini, foto e video hanno accompagnato la presentazione dei progetti intrapresi dal Comune in questi anni, uno su tutti la didattica all'aperto, già introdotta nel 2014 e rafforzata a fine 2020, in alcuni istituti della lucchesia, con la collaborazione dell'architetto milanese Mao Fusina e di Spazio Arredi.



Oltre alla documentazione pedagogica e ai progetti in fieri come la riorganizzazione degli spazi aperti, gli osservatori permanenti e gli sportelli di orientamento, la delegazione ha avuto la possibilità di conoscere e apprezzare il lavoro fatto sul consolidamento della rete scolastica.



"Abbiamo puntato a costruire linee pedagogiche comuni e integrate sul territorio", ha sostenuto Vietina di fronte alle curiosità sollevate dalle ospiti. "Come Comune di Lucca, in questi anni, siamo riusciti a avviare percorsi condivisi su temi come la dispersione scolastica, gli asili nido, i trasporti, cercando una collaborazione stretta con i dirigenti scolastici e i consigli di istituto per intervenire a tutti i livelli del sistema educativo territoriale. Solo così, crediamo, sarà davvero possibile incidere sulla qualità dei servizi per le fasce 0-3, 3-6 e 0-6 anni. La sfida più grande, però, resta quella di ottenere il sostegno degli altri settori della società civile, incoraggiandoli a comprendere, oggi più che mai, i vantaggi che una buona educazione primaria produrrebbe sul benessere di tutta la comunità. La strada è certamente ancora lunga, ma i tempi sono maturi per fare concreti passi in avanti in questa direzione".