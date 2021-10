In sella ad una bici rubata: denunciato minorenne per ricettazione

Altri articoli in Cronaca

martedì, 26 ottobre 2021, 16:01

Proseguono a ritmo serrato i lavori per il ripristino del canale Benassai e della soprastante pista ciclo pedonale in viale san Concordio. Nei prossimi giorni in particolare saranno posizionati gli scatolari prefabbricati che copriranno il corso d’acqua e che sono stati realizzati su misura

martedì, 26 ottobre 2021, 14:31

Il Consorzio 1 Toscana Nord è intervenuto per riparare la paratia della cassa d’espansione del Torrente Freddana, in località “Al Guercio”, a Lucca

martedì, 26 ottobre 2021, 09:48

Il Corso BLS-D è stato organizzato dalla Società Sportiva "Banane Basket", si svolgerà il giorno martedì 26 ottobre alle ore 21 presso la Scuola Elementare C. Sardi in via per S. Alessio, 2148 a Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio BONINO dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:35

La Cattiva Compagnia Teatro saluta il presidente Giovanni Fedeli, prematuramente scomparso, a 48 anni. Dal febbraio 2007 Giovanni Fedeli si era fatto travolgere dall'amore per il teatro e aveva iniziato una nuova vita, da libero professionista a presidente dell'associazione La Cattiva Compagnia Teatro

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:53

Ecco il report del nucleo della Polizia Ambientale. L’assessora Simi: "Necessario affiancare all’attività di educazione e informazione, quella di controllo e sanzionamento per colpire la piaga dell’abbandono dei rifiuti”

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:49

Domenica 24 ottobre, nella splendida cornice delle mura cittadine si è svolto il "Primo Memorial Giorgio Serafini", dedicato all'amato Presidente della Compagnia Balestrieri Lucca, recentemente scomparso