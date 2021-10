Cronaca



Infermieri aggrediti al San Luca: solidarietà dall’ordine dei medici

martedì, 19 ottobre 2021, 13:31

L’ordine dei medici della provincia di Lucca desidera esprimere la propria solidarietà ai colleghi e agli infermieri del pronto soccorso dell’ospedale S.Luca rimasti coinvolti nell’aggressione di ieri.



"Un fatto non nuovo - afferma l'ordine - che purtroppo coinvolge periodicamente il personale di questa unità operativa, della psichiatria e della continuità assistenziale. Desideriamo invitare la direzione sanitaria aziendale e di presidio a prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare adeguata protezione ai professionisti operanti in queste come in altre unità operative".



"L’ordine - conclude - desidera altresì proporre come esempio la propria iniziativa, poi ripresa dall’ASL Nordovest, che ha portato al conferimento di dispositivi di allarme personali ai vari operatori della continuità assistenziale, azione questa che ha praticamente azzerato le aggressioni in tale servizio".