La Cattiva Compagnia annuncia la scomparsa del presidente Giovanni Fedeli

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:35

La Cattiva Compagnia Teatro saluta il presidente Giovanni Fedeli, prematuramente scomparso, a 48 anni. Dal febbraio 2007 Giovanni Fedeli si era fatto travolgere dall'amore per il teatro e aveva iniziato una nuova vita, da libero professionista a presidente dell'associazione La Cattiva Compagnia Teatro, praticando l'arte del teatro in modo professionale.

Dal 2015 era direttore artistico del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? manifestazione che, grazie al suo importante contributo, è andata sempre crescendo fino a comprendere, nell'ultima edizione, in 2 mesi di programmazione e 25 eventi, in 7 location diverse, in collaborazione con la Provincia di Lucca, con i Comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Castelnuovo di Garfagnana e con importanti realtà come il Teatro del Giglio e la Fita provinciale.

Fra i diversi riconoscimenti conquistati in questi anni, nel 2019, lo spettacolo portato in scena da la Cattiva Compagnia "Il berretto a sonagli" ha vinto il Festival a Concorso Nazionale "Teatrika".

Giovanni Fedeli, strappato ai suoi cari da una malattia, lascia purtroppo la moglie Ramona e una bimba piccola.

"Oltre a un ottimo regista, attore e direttore artistico – sottolineano Elisa D'Agostino e Tiziana Rinaldi de La Cattiva Compagnia Teatro – con Giovanni perdiamo anche un prezioso compagno di viaggio e soprattutto un grande amico. Anche se ci mancherà tantissimo lo vogliamo immaginare in cielo a recitare in quel teatro speciale sulle nuvole, insieme a tanti grandi registi e attori che tanto amava".

Le esequie si terranno mercoledì 27 ottobre alle ore 15 alla chiesa parrocchiale di Sant'Anna, da domani ( 26 ottobre) dopo le 12 la salma sarà esposta all'obitorio.