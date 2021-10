Cronaca



La "Mirco Ungaretti Onlus" a Roma da Giorgio Mulè per raccontare il progetto di insegnamento del Bls-d nelle scuole. Un progetto che l'Italia vede Lucca come esempio

domenica, 17 ottobre 2021, 22:58

di gabriele muratori

C'era anche la "Mirco Ungaretti Onlus" di Guamo, tra le tante associazioni italiane invitate a Roma, sabato scorso, dal sottosegretario al ministero della difesa Giorgio Mulè, per il convegno "La Legge del Cuore", nel giorno della giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare.

"Con questo convegno nazionale, celebriamo oggi anche l'approvazione definitiva della Legge 116/2021" – esordisce Mulè ad inizio conferenza, primo firmatario di detta legge approvata dalla Camera – "la quale prevede la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori Dae in tutte le pubbliche amministrazioni che abbiano servizio aperto al pubblico, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nei mezzi di trasporto con percorrenza oltre le due ore".

Un altro passo avanti a favore della cardio-protezione, atta a combattere il tremendo killer dell'arresto cardiaco, che ogni anno, solo in Italia, miete qualcosa come 60mila persone, ovvero circa 5mila al mese, 166 al giorno, 7 ogni ora. Un bollettino di guerra al quale la nuova legge che vuole portare i defibrillatori ovunque, cerca di porre un concreto rimedio. E in fatto di contributo per la cardio-protezione nel nostro paese, l'associazione "Mirco Ungaretti Onlus", è stata invitata, in quanto fautrice di un progetto pilota che parte proprio da Lucca, ovvero quello dell'insegnamento diretto delle pratiche di BLS-d nelle scuole, formando dapprima i docenti stessi, i quali poi possano insegnare direttamente ai propri allievi le manovre salvavita. Un progetto che già da anni la Mirco Ungaretti coltiva, promuove, sviluppa e mette in pratica.

"In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, e con la Centrale Operativa 118 Alta Toscana della Versilia, abbiamo portato avanti un grande lavoro di formazione rivolto alla popolazione scolastica, docente e studente, nella nostra provincia" – commenta Stefano Ungaretti, presidente dell'associazione.

"Abbiamo formato numerosi docenti, che a loro volta, dopo che sono divenuti nostri volontari, hanno formato i propri alunni in orario scolastico". Un progetto quindi capillare, atto a condividere e trasmettere in forma continuativa le utili conoscenze delle manovre salvavita del massaggio cardiaco e della disostruzione delle vie aeree a tutta la comunità. "Formare la popolazione scolastica tramite prima la formazione da parte nostra ai docenti, è un progetto pilota che parte dalla nostra associazione, e che speriamo venga ripreso in tutto il paese" – continua Ungaretti, giunto all'Urbe di Roma con alcuni dei volontari dell'associazione, tra i quali alcuni insegnanti – "Siano stati contattati dall'On. Mulè proprio per raccontare alle altre associazioni colleghe il nostro lavoro, il quale ha anche permesso di far si che i nostri volontari insegnanti abbiano continuato ad insegnare le manovre salvavita ai propri studenti anche in periodo di pandemia. Ed anche su questo, la nostra è stata l'unica associazione in Italia che ha lavorato anche durante il periodo del lock-down".