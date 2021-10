Cronaca



La Specialità di Piero rischia di chiudere l'attività: attesa sentenza del Tar

venerdì, 15 ottobre 2021, 14:09

di chiara grassini

Da 66 anni è un punto di riferimento per i lucchesi e da tre generazioni un'attività artigianale tradizionale a conduzione familiare. Si tratta del chiosco "La specialità di Piero" in piazza Martiri delle Libertà, il negozio di dolciume specializzato in frati, bomboloni, cannoli, necci con ricotta, focaccine fritte e crepes presente fuori porta Santa Maria dal 1955.

Oggi l'attività rischia di chiudere perchè secondo il comune di Lucca il chiosco si trova su un'area demaniale-monumentale e questo sifica che non può essere occupaa da strutture simili, quindi non può essere rilasciata la concessione.Questo in sintesi quanto hanno spiegato i proprietari Luca, Sonia ed Eugenio Pepi insieme a Luana Della Maggiora che dal 2011 porta avanti l'attività.

"Viviamo nel chiosco come in una seconda casa - ha spiegato Luca Pepi che dal 2010 conduce una "battaglia" in comune affinchè l'ente lo ascolti per avere tutti i diritti e continuare a svolgereil proprio lavoro -.".

Tutto è cominciato nel 1986, anno in cui l'allora giunta invitò la famiglia a fare una richiesta di condono.

Nonostante le difficoltà dovute a continui cambiamenti delle leggi, attese e a modifiche varie, ecco che si giunge al 2016/2017. La situazione non si sblocca, anzi. Nel 2018 la richiesta vvine rigettata dall'Opera delle Mura. L'anno successivo, ovvero 2019/2020, il comune vara il cosiddetto regolamento sullo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche modificandolo. Senza includerel'attività della famiglia Pepi.

Più volte Luca ha incontrato gli assessori per ricevere delle risposte concrete ma senza esito e con "i diritti negati". "Le nostre forze sono finite - ha affermato - facendo riferimento alla sentenza del 19 ottobre,ovvero al Tar che decierà il destino futuro dell'attività. Mentre il 24 ottobre sarà stabilito se "buttare giù a spese della famiglia il chiosco".

Nel frateempo domenica 17 "La Specialità di Piero" organizza una giornata in cui offriràai cittadini i propri prodotti dalle 16 alle 20. Un momento di ricordo, come lo stesso Luca lo ha definito. Ma anche un valore affettivo per condividere con tutti un frate e far rivivere alla cittadinanza i 66 anni di attività portata avanti con spirito di servizio e sacrificio.