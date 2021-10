Cronaca



Lucca Comics, le ordinanze sulla viabilità: quattro nuovi parcheggi straordinari per i visitatori

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:23

di chiara grassini

Illustrate le principali misure adottate dal comune in vista di Lucca Comics& Games 2021. Riguardano l'accesso e la gestione del centro storico, trasporti, viabilità e parcheggi. Lo ha spiegato l'assessore alla protezione civile Francesco Raspini insieme alla presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi.

Venerdì 29 e sabto 30 dalle 9:30 alle 21:00 e domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre via Cavour, via le Regina Margherita e via Montanara chiudono, quindi non si può transitare con il proprio veicolo in zona stazione ferroviaria.



Chiuso anche il sottopasso a partire dalle 15 di sabato 30 ottobre fino alle 24 del 1 novembre. Chi arriva in treno a Lucca o prende la linea Viareggio-Pisa, potrà accedere alla stazione da piazzale Ricasoli. Coloro che sono in partenza per Firenze invece, dovranno utilizzare la passarella pedonale di piazzale Risorgimento e via Nottolini.

Interdette porta san Pietro, piazzale Verdi e piazza Santa Maria a tutti quei veicoli sprovvisiti di permessi per la zona a traffico limitato. Il trasporto di merci è consentito solamente nelle seguente fasce orarie nel centro storico: dalle 00:00 alle 8.30 del 29 e dalle 20:00 alle 8.30 del giorno dopo.

Riguardo ai caravan tre sono le aree indicate: Tagliate, polo fiere e una più "allargata"in viale Luporini. Dal polo fiere si potrà raggiungere il centro storico con la navetta. Si aggiungeranno nuovi parcheggi per i visitatori ossia il Palatucci, Binari Bassi, una parte del Carducci e infine quello in via Beato Passi dentro porta Elisa. Quest'ultimo, normalmente a pagamento, sarà destinato alle persone con disabilità durante la manifestazione. Tutti gli abbonati di Metro Srl potranno parcheggiare la propria auto fuori dalle mura negli stalli blu gratuitamente mostrando l'abbonamento.

I visitatori che partecipano alla manifestazione dovranno prenotare un posto auto alprezzo di 12 euro. Questa è la tariffa giornaliera. Le aree verdi sono quelle gratuite come ad esempio il Foro Boario, via Macelli e il parcheggio del Campo di Marte. Al momento si registra un 80 per cento di prenotazioni in piazzale don Baroni e un 35 per cento al polo fiere. Difficile è riservare un posto a coloro che non vanno ai comics; per questo il comune di Lucca cerca di aumentare alcune aree da destinare a chi si reca in città per altri motivi.