Cronaca



Lucca Consapevole, il futuro passa di qui

sabato, 16 ottobre 2021, 17:55

Dopo la grande manifestazione di ieri, indetta da 'Lucca Consapevole', oggi lo stesso gruppo (inclusivo, apartitico e pacifico) di cittadini liberi si è ritrovato per continuare a fare sentire la propria voce in merito all'obbligo vaccinale e alle restrizioni di massa.



"Dopo il grande successo della manifestazione e del corteo di ieri - commenta Massimiliano Marchi, dottore di riabilitazioni psichiatriche e uno dei rappresentanti di "Lucca Consapevole"-, dove migliaia di persone si sono riversate per le strade e nelle piazze della nostra città, oggi, sabato, ci ritroviamo alla salita del Caffè delle Mura in occasione della 13^ manifestazione statica per sensibilizzare contro questo abominio che deve essere assolutamente abolito".



"Siamo qui per dire no all'obbligo vaccinale di massa - ribadisce -, per dire no al continuo 'stupro' che la nostra Costituzione sta subendo ormai da un anno a questa parte".



"Oggi - conclude Marchi - siamo meno rispetto al corteo di ieri e con tanti interventi di professionisti preparati che forniscono dati attendibili e verificabili per dare alle persone sempre più libera informazione e conoscenza in modo che siano loro a formarsi la propria coscienza".



Foto di Ciprian Gheorghita