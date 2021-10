Cronaca



Lucca Consapevole non molla: "Abolire il Green pass"

sabato, 9 ottobre 2021, 21:56

di mara gemignani

Mentre a Roma si protesta contro il green pass con assalti alla polizia, bombe carta e fumogeni, a Lucca la manifestazione si fa in maniera pacifica e civile, con il rispetto delle norme e l’autorizzazione da parte della questura. In comune con i manifestanti di Piazza del Popolo, solo lo scopo, quello di abolire la certificazione verde, che da venerdì prossimo verrà resa obbligatoria anche per i lavoratori.

Come ogni sabato pomeriggio da luglio a oggi, il gruppo di cittadini che prende il nome di Lucca Consapevole ha organizzato la sua protesta in Piazza Napoleone, dando vita a quattro ore di dialogo, interventi e scambi di opinioni. L’obiettivo del gruppo è ormai conosciuto: abolire il green pass e stimolare una maggiore consapevolezza nei cittadini.

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti durante tutto il pomeriggio: tra questi, quello della dottoressa Laura Giorgi riguardante la responsabilità civile e il disfacimento della struttura sanitaria in Italia, e quello di Lucia Guida, referente toscana dell’associazione “Contiamoci”, nata per aiutare tutte le professioni. Non si è trattata di una comunicazione unidirezionale, bensì di un botta e risposta con chiunque volesse fare domande o esprimere il proprio pensiero, non necessariamente conforme alle idee del gruppo.

Persone da Pisa, da Pistoia e non solo, quelle che durante tutta la giornata si sono fermate nella piazza lucchese per dire la loro o anche semplicemente per assistere agli interventi, che, specifica il gruppo, saranno tutti resi disponibili sul proprio canale youtube.

“Una manifestazione bella e pacifica, come siamo sempre noi – dichiara Massimiliano Marchi, uno dei rappresentanti di Lucca Consapevole al termine della giornata – io stesso sono intervenuto, in particolare riguardo all’importanza della consapevolezza e della serenità, insieme a un ulteriore approfondimento riguardo i bambini e i danni a livello psicosociale che l’uso della mascherina può causare, ovviamente tutto documentato e basato su dati scientifici”.

Indipendentemente dai consensi ricevuti o dalle opinioni di ciascun passante, Lucca Consapevole ha dimostrato che è possibile manifestare in maniera pacifica e autorizzata. È questo l’unico modo per diffondere la consapevolezza che il gruppo mira a creare nei cittadini: con l’invito a riflettere e a farsi domande, in maniera rispettosa e dialogando con chi la pensa diversamente, è possibile rivalutare o riconfermare le proprie idee, arrivando in ogni caso a conclusioni molto più costruttive di quelle raggiunte con la violenza.



Foto di Ciprian Gheorghita