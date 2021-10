Lutto nell'economia cittadina, morto l'imprenditore Michele Lippi

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:49

Da domani il green pass sarà obbligatorio in tutti i luoghi pubblici e privati. La Gazzetta di Lucca è andata nelle vie del centro storico a intervistare alcune farmacie che effettueranno il tampone a chi non ha intenzione di vaccinarsi

giovedì, 14 ottobre 2021, 11:38

I lavori – che partiranno ad inizio 2022 - riguardano anche la palestra, la centrale termica, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche

giovedì, 14 ottobre 2021, 09:48

Un bulgaro di 55 anni, pregiudicato per reati specifici e residente a Lucca, si è introdotto all'interno del centro cinofilo di via di Villa Altieri a San Donato tagliando la recinzione con delle tronchesi. L'allarme ha fatto scattare sul posto un'amica del proprietario che lo ha sorpreso all'interno della struttura...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:10

Domani, giovedì 14 ottobre, alle 21, nella sala convegni del comune di Villa Basilica, in piazza Vittorio Veneto, si terrà un incontro organizzato dalla sezione locale della Croce Rossa insieme all'amministrazione comunale

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:04

Prendono il via le procedure per l’avviso d’asta relativo alla vendita dell’ala lungo via Padre Macarini della parte sud della manifattura. L’edificio con la ciminiera fra i due cortili per il momento non sarà messo all’asta

mercoledì, 13 ottobre 2021, 13:10

Clara Mei, rappresentante di "Salviamo il porto della Formica", è amareggiata per quello che lei definisce "uno scempio" e cioè la realizzazione di una galleria coperta a San Concordio