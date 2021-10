Cronaca



Manifattura, via alle procedure per la vendita della parte sud

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:04

Con la determina dirigenziale firmata questo pomeriggio, prendono il via le procedure per l’avviso d’asta pubblica relativa all’edificio longitudinale della parte sud della Manifattura, quello che si trova fra via Padre Macarini e il cortile meridionale (parcheggio sopraelevato) del complesso per una superficie di 6223 metri quadrati. Viene dato così corso alle delibere relative alla vendita degli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni 2021-2023.

Tenuto conto di un rinnovato interesse di soggetti privati a prefigurare parte della Manifattura sud come sede di progetti anche di valore culturale per i quali sono stati programmati sopralluoghi, l’amministrazione comunale – attraverso un esplicito indirizzo del sindaco - escluderà per il momento l’avvio dell’iter d’asta per il secondo edificio (quello con la ciminiera fra i due cortili), riservandosi in questo caso di attuare le procedure per l’alienazione in momento successivo.