Morto il geometra Gabriele Mandoli

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:55

E’ morto il geometra Gabriele Mandoli che era conosciuto anche per le sue ricerche sulla storia di Lucca. Lascia i figli Giorgio e Raffaele.

La sorella Rita Camilla Mandoli esprime pubblicamente il ringraziamento per il sistema sanitario di Lucca. «In primis per i medici e gli operatori sanitari dell’Ospedale San Lucca di Lucca – scrive – dove ho accompagnato al pronto soccorso mio fratello nella seconda metà di settembre. Subito ricoverato per i dolori lancinanti, è stato assistito con grande professionalità, prima e dopo l’intervento chirurgico per un male che si è rivelato inesorabile. Voglio manifestare anche un sentimento di grande riconoscimento per la amorevole opera di assistenza che, poi mio fratello ha ricevuto nella struttura Hospice “San Cataldo”: qui Gabriele è stato accolto, seguito e monitorato costantemente da uno staff medico che agisce con vera dedizione, interagendo coi malati terminali, giunti in quella struttura per ricevere le ultime cure per chi deve affrontare il grande transito».

«Sono rimasta particolarmente colpita dal modo gentile e discreto in cui ieri sono stata informata della situazione sanitaria di Gabriele. Dapprima – prosegue Rita Camilla Mandoli – l’infermiera mi ha accompagnato fino alla camera del paziente, poi la dottoressa di turno del mattino, dopo avermi ricevuto nella saletta mi ha fatto sedere e con grande esperienza professionale mi ha illustrato quello che era ormai lo status del paziente, per il quale era stato deciso di accompagnarlo nel suo percorso di malattia fino all’ultimo respiro. Un plauso anche per i controlli di accesso e il rigoroso rispetto delle norme sanitarie in questo tempo di pandemia».



La stanza mortuaria sarà aperta da oggi dopo le 15,30 e i funerali si terranno domani alle 15,30 presso la chiesa dell’Arancio, successivamente la salma del defunto sarà trasportata al cimitero di San Filippo.