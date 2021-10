Cronaca



Muore investito da un'auto

mercoledì, 27 ottobre 2021, 23:29

di gabriele muratori

Stava passeggiando sulla via Pesciatina, in direzione Pistoia, quando una macchina, nei pressi del bivio con via del Tanaro, lo ha preso in pieno sbalzando il corpo a una distanza di tre metri per finire a ridosso di un fabbricato.



Tragedia questa sera, intorno alle 21.50, a San Vito. Un uomo di 44 anni, David Agnesi, ha perso così la vita, sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari: sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica di Lucca. Per la vittima, però, non c'è stato niente da fare.



Sul luogo della tragedia sono arrivati il medico legale, per la constatazione del decesso, la misericordia di Lucca con l'auto funebre, per il recupero della salma, e la polizia, per effettuare i rilievi.