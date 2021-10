Cronaca



Oltre l’emergenza della pandemia

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:42

Il Centro di Cultura per lo Sviluppo di Lucca terrà una Web Conference giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 21.00 dal titolo "Rapporto Giovani 2021. Oltre l’emergenza della pandemia. Focus sull'ambiente", in cui il Prof. Alessandro Rosina commenterà le ricerche svolte dall’Istituto Toniolo per l’Osservatorio Giovani nel difficile anno 2020. Le conseguenze che il Covid-19 ha causato ai giovani sono certamente molte e di vario genere. Il Rapporto Giovani viene redatto ogni anno riguardo alla condizione giovanile in Italia e, già nell’ultimo rapporto pre-pandemia (2019), si riportava che “l’Italia presenta preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell’insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell’atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next Generation Eu.” Pertanto, come hanno vissuto i giovani gli sconvolgimenti della pandemia? Quanto sono stati oggettivamente danneggiati? Come hanno reagito difronte a queste nuove e improvvise problematiche? Quali nuovi scenari e opportunità possono aprirsi alla luce delle difficoltà in atto?



Introduce la conferenza il Presidente del Centro di Cultura Gemma Giannini. Interverranno il vescovo di Lucca S.E.R. Paolo Giulietti e l’assistente regionale Monsignor Andrea Lombardi.



Gli interessati potranno partecipare cliccando il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXlgfzfn-vN0ePyDMOPS_dpNuELEOXkPL4tNc0pSOvmVSvUA/viewform.