Cronaca



"Petalia per il tuo sì": successo dell'evento anti-crisi Covid

martedì, 19 ottobre 2021, 11:14

Successo e grande partecipazione per la prima edizione dell'evento dedicato alle coppie in procinto di sposarsi "Petalia per il tuo Si": questo il responso delle sei attività commerciali che sabato 16 e domenica 17 ottobre scorsi si sono riunite per creare una rete di lavoro a favore del comparto wedding, dal floreale ai vestiti, dalla pasticceria per il rinfresco al pranzo di nozze, dalle foto ai viaggi.



Soddisfatti e pieni di entusiasmo, i titolari dei sei esercizi partecipanti: Petalia planning and Flowers, Le Bontà, Angolo Giro, Il Rustichetto, Atelier Emè, Matteo Lorenzetti photo. Tutti gli operatori hanno deciso di riproporre l'iniziativa e quindi di realizzare una seconda edizione ancora più ricca di emozioni.