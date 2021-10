Cronaca



Pierini (Fns Cisl Toscana Nord): “Gravissima situazione al carcere di Lucca”

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:51

In seguito a quanto accaduto al carcere S. Giorgio di Lucca, dove un gruppo di detenuti ha tentato una rivolta, il coordinatore generale di Fns Cisl Toscana Nord, Stefano Pierini, vuole mettere in luce la situazione del carcere lucchese.

“Da anni il sindacato denuncia la grave situazione di insicurezza in cui versa questo penitenziario ma niente accade e quindi diventa inutile anche la ‘passerella’ che taluni politici periodicamente utilizzano per dire che servono interventi urgenti, senza però dimostrare chi effettivamente porti avanti con determinazione le richieste ormai più non rinviabili – dichiara Pierini – solo per aiutare tutti a comprendere la situazione: anche ieri sera erano in servizio nel carcere appena 4 poliziotti penitenziari a fronte di circa 90 detenuti”.

Pierini sottolinea inoltre che tra i reclusi ci sono anche soggetti che non dovrebbero essere assegnati alla custodia di Lucca, come chi presenta gravi disturbi psichiatrici, che dovrebbero invece trovarsi in un reparto apposito, cosa che a Lucca non è presente e per cui risulta impossibile isolarli. A questo, Pierini aggiunge i problemi legati alla dotazione di poliziotti penitenziari, dato che non si raggiungono le 93 unità che erano state previste.

La lettera è rivolta a tutti, compreso il direttore del carcere.



Mara Gem.