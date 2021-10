Cronaca



Presidio in difesa della manifattura davanti a palazzo Santini

domenica, 3 ottobre 2021, 16:02

I cittadini lucchesi a difesa della proprietà pubblica della ex Manifattura Tabacchi di Lucca: martedì 5 ottobre alle 17 presidio davanti a Palazzo Santini.

"La ex manifattura tabacchi di Lucca deve rimanere tutta di proprietà pubblica - si legge nella nota dei comitati e gruppi che hanno raccolto le firme per il processo partecipativo -. Sì alla realizzazione del percorso partecipativo così come richiesto dai cittadini lucchesi; sì alla riqualificazione in relazione ai bisogni della città e a progetti condivisi; no alla vendita e ancor peggio alla svendita; no alle decisioni imposte dall'alto".