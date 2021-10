"Puliamo il mondo": 130 studenti all'opera al parco fluviale

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:58

Un'officina meccanica che operava senza alcuna autorizzazione amministrativa è stata scoperta dai poliziotti della stradale di Lucca

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:36

Gli stand artigianali saranno in Piazza San Frediano, dove saranno allestiti con prodotti di pelletteria, legatoria, oggettistica in legno di olivo, foulard e tessuti, bigiotteria, cappellifici, sartoria per donna e fotografia

venerdì, 8 ottobre 2021, 08:32

I rappresentanti Massimiliano Marchi, Gianluca D’Amelio, Giovanni Paoli, Franco Verniano e Michele Bertilotti spiegano il loro punto di vista in merito all’obbligo di green pass, una norma che ritengono liberticida e che vorrebbero abolire

giovedì, 7 ottobre 2021, 23:59

86 anni, di Gragnano, il cercatore di funghi è stato ritrovato ieri notte dai soccorritori in fondo ad una scarpata nella zona di Passo del Trebbio. Con molta probabilità il decesso è avvenuto la mattina stessa a causa della caduta

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:20

Al Palazzetto dello sport sono iniziati in questi giorni i lavori per il completo rifacimento dei servizi igienici a servizio del pubblico e di quelli per la piscina, dove verranno completamente ristrutturati gli spogliatoi

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:13

Nel giorno della scomparsa del professor Salvatore Veca, presidente della Fondazione Campus di Lucca, la Fondazione ne ricorda la figura e il contributo reso al territorio lucchese e alle sue Istituzioni culturali e accademiche