Pulizia straordinaria dei cimiteri di Villa Basilica

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:15

Approdati in giunta stamani il progetto definitivo e la contestuale variante urbanistica del nuovo parcheggio di Aquilea, che all'inizio di novembre verranno portati all'attenzione del consiglio comunale

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:08

Sono scattati in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di novembre – compatibilmente con le condizioni atmosferiche - i lavori di asfaltatura e sistemazione del manto stradale su molte arterie provinciali nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio-Garfagnana e in Versilia

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:07

Da terra e anche dal cielo, sono iniziati oggi i controlli incrociati di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per garantire un servizio elettrico efficiente e continuo sulle aree di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Livorno e Pisa

giovedì, 28 ottobre 2021, 14:10

Proseguono le attività del progetto "Lucca Family Net" che la provincia di Lucca ha ideato e sta portando avanti in tutto il territorio per promuovere la cultura del bilanciamento vita-lavoro e del benessere lavorativo, attuando per prima al suo interno un percorso di certificazione

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:35

Sabato prossimo (30 ottobre) è di nuovo “il sabato dell’ambiente”, l’appuntamento mensile e partecipato, promosso dal Consorzio 1 Toscana Nord, dedicato alla cura dei nostri corsi d’acqua

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:55

E’ morto il geometra Gabriele Mandoli che era conosciuto anche per le sue ricerche sulla storia di Lucca. Lascia i figli Giorgio e Raffaele. La sorella Rita Camilla Mandoli esprime pubblicamente il ringraziamento per il sistema sanitario di Lucca