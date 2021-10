Cronaca



Raccolta funghi a Villa Basilica: le regole da seguire

sabato, 9 ottobre 2021, 14:59

Nel territorio di Villa Basilica si è aperta la stagione della raccolta funghi: la Cooperativa VI.BO.PA.CO., incaricata della gestione delle aree boschive locali, ha previsto uno specifico regolamento e una serie di buone pratiche per garantire la sicurezza dei cittadini nei boschi e la tutela dell'ambiente.



LE REGOLE. Sul territorio di Villa Basilica non è valido il tesserino regionale, per espressa previsione normativa: per procedere alla raccolta è, infatti, obbligatorio munirsi del tesserino individuale, giornaliero o stagionale, rilasciato dalla cooperativa stessa. Il permesso può essere acquistato, anche dai non residenti, nel punto vendita a Ponte a Villa oppure online sul sito https://www.geoticket.it.



Non è consentito raccogliere più di 3 kg di funghi a persona al giorno ed è vietato danneggiare il manto vegetale del terreno con attrezzi quali rastrelli, falci e uncini. È inoltre vietato calpestare, manomettere o danneggiare le specie di funghi non commestibili. Non possono essere colti funghi con un cappello dal diametro inferiore a 4 cm. Per tutelare il territorio e regolamentare i flussi di persone, la raccolta è proibita nei giorni di lunedì e mercoledì.

L'amministrazione comunale e la VI.BO.PA.CO. raccomandano abbigliamento e scarpe adatti e l'utilizzo di ceste di vimini, o altro materiale non plastico, idonee alla raccolta. Si suggerisce di tenere sempre comportamenti prudenti ed è sconsigliabile recarsi nei boschi nelle ore di scarsa visibilità.



"Come amministrazione comunale, - spiega il vice sindaco Giordano Ballini - voglio ringraziare la cooperativa VI.BO.PA.CO. per il grande lavoro di tutela dei nostri boschi, interessati da notevoli flussi di persone in una stagione complessa. La loro opera è indispensabile per sensibilizzare gli utenti sulle buone pratiche da tenere sempre e, inoltre, per valorizzare il nostro patrimonio agro-silvo-pastorale".



I Carabinieri del Nucleo forestale garantiscono la sicurezza dei territori di Villa Basilica e la corretta applicazione del regolamento per la raccolta dei funghi: nelle ultime settimane, infatti, sono state elevate diverse sanzioni per il mancato rispetto della normativa prevista.

Per le emergenze è attivo il numero della Cooperativa VI.BO.PA.CO. 347.9564124.