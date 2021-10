Cronaca



Raid nella notte, vandali contro la sede di Casapound: urla e vetri rotti

mercoledì, 27 ottobre 2021, 08:38

Raid vandalico nella notte presso la sede di Casa Pound in centro storico. Attorno alle 1.20, i residenti della zona sono stati svegliati da rumori di vetri infranti e urla "maledetti bastardi". Temendo che fossero in corso danneggiamenti alle auto parcheggiate in strada, in molti si sono affacciati ma gli/l'autori/e si erano/era dileguati/o.



Stamattina quelli che sembrano cocci di bottiglie di birra sono ancora presenti in strada e all'ingresso della sede di Casa Pound, dentro la saracinesca del locale.