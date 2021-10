Cronaca



Roma non si discute, si lava...

domenica, 3 ottobre 2021, 21:28

di aldo grandi

Ci siamo cresciuti, cazzo, in Prati, in quello che, una volta, era uno dei quartieri a più alta densità abitativa per la presenza di una piccola borghesia fatta di tanti bravi e operosi romani oltre ad altri italiani in cerca di un posto al sole. Le case, quasi tutte di proprietà di società immobiliari legate al Vaticano, venivano date sistematicamente in affitto e producevano quella che senza dubbio può essere considerata una rendita parassitaria, ma che, parassiti o no, allo stato pontificio rendeva eccome.

Da piazza Venezia giù o su per tutto Corso Vittorio Emanuele fino all'omonimo ponte e, quindi, ecco che si sbarcava e si sbarca ancora oggi in via della Conciliazione e in Borgo Pio per poi approdare al quartiere Prati dove via Cola di Rienzo e via Crescenzio corrono quasi parallele per poi divaricarsi e incontrare, la prima la piazza che porta lo stesso nome, la seconda la maestosa piazza Cavour dove si trova l'ex Palazzaccio.

Non che negli anni della nostra beata incoscienza ci fosse ancora qualcuno che, a parte il primo giorno dell'anno, si tuffasse nel Tevere, ricettacolo di chiaviche e immondizia, ma di sicuro era difficile imbattersi, come oggi, nelle numerose tendopoli approntate da morti di fame sempre più numerosi che occupano spazi con i loro attrezzi da campeggio senza alcuna forma di igiene personale e di controllo. E siamo nel cuore della città eterna ché, ormai, di eterno non ha più niente se non una sistematica e ineluttabile condizione di degrado progressivo.

Ottobre è un mese magico per visitare questa città senza più parte, ma con tanta arte. La temperatura in questi giorni sfiora ancora i 27° centigradi, i tramonti all'orizzonte sono meravigliosi e intensi, il cielo, di giorno, limpido e sognante. E' tutto il resto che fa, letteralmente, schifo.

Il quartiere Prati con le sue strade intitolate agli antichi romani soffoca nell'immondizia. E' vero che ormai è quotidianità, che ci sono stati anche i cinghiali e i maiali a razzolare tra i rifiuti, ma sono scene alle quali è difficile abituarsi soprattutto se ci si domanda come sia possibile, con tutti i soldi che si incassano dalle tasse di soggiorno dei turisti, avere una città in queste condizioni.

Certo, se camminate un po' e raggiungete la zona del Transatlantico, di palazzo Chigi, di Piazza di Spagna e di via del Corso, allora le condizioni mutano, non ci sono cassonetti abbandonati e zeppi di nauseabondi odori. E' il paradiso dei politici, di una classe digerente che tra abbuffate, inciuci, droga e festini a sesso unico o quasi, ha ridotto questo Paese e questa città ad una coagulo di escrementi viventi.

La colpa, tuttavia, non è né può essere solo dei politici, ma anche di coloro che questa città vivono e in cui abitano. Una città che è sempre più simile ad una di quelle metropoli suburbane del terzo e quarto mondo dove si scambiano la povertà e la sporcizia con la spontaneità e il très bien vivre ensemble. E hanno ancora il coraggio di venirci a rompere i coglioni con il Covid e l'emergenza sanitaria. Qui, in questa capitale senza più la maiuscola, la sola emergenza che appare evidente è quella derivante dalla miseria civile in cui è sprofondata.

(1 - Continua)