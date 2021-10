Cronaca



Rossano Rossi (Cgil): "A Roma stesso clima dell'avvento del fascismo"

domenica, 10 ottobre 2021, 11:53

di aldo grandi

Nessuna pietà per chi non vuole il Green Pass né vaccinarsi. Tutti qualunquisti e irresponsabili per non dire peggio. Inoltre, guidati e infiltrati da fascisti e squadristi. Rossano Rossi, segretario provinciale della Cgil non ha dubbi. Quello che è accaduto ieri a Roma, con l'assalto alla sede Cgil accusata di non fare granché per i lavoratori che non vogliono il Green Pass, è roba che ci riporta indietro di un secolo, addirittura all'avvento del fascismo, il cosiddetto, lo diciamo noi ché, forse, nemmeno lo sa, biennio rosso. Peccato che all'epoca le squadre d'azione erano solite fare molto, ma molto di peggio, comprese bastonature e bevute obbligatorie di olio di ricino.

Il presidio organizzato dal sindacato più a sinistra del re in viale Luporini manifesta per l'ennesimo pericolo fascista e annuncia che il 16 ottobre, nella manifestazione di Roma, ci sarà anche una delegazione in partenza da Lucca. Ancora una volta si tira in ballo l'antifascismo per non voler guardare in faccia la realtà.

Domandiamo al leader provinciale, mascherina Fpp2 appiccicata al viso anche all'aperto, se non crede che costringendo la gente in un angolo a rischio perdita lavoro per non volersi sottomettere ad un diktat, magari quella reagisce in maniera violenta. Insomma, non è violenza anche quella di chi vuole obbligare a vaccinarsi?

Rossi non ha problemi a ribadire che la Cgil è per l'obbligo vaccinale e se fosse per noi tutti dovrebbero esserlo a forza salvo chi ha problemi oggettivi e certificati di salute. Democrazia tout court in sostanza.

Inutile perdere tempo a spiegare le proprie ragioni. Sono stalinisti e lo sono sempre stati: "Adesso l'emergenza è in parte finita perché ci sono quelli che si sono vaccinati. Ci sono stati 30 mila morti e il vaccino è l'unico modo per uscirne. Ieri a Roma ci sono stati episodi squadristici che inquietano e ci riportano indietro nel tempo. Non possiamo tollerarlo".

Arriva anche Francesco Raspini, candidato a sindaco di Lucca: "Ero fuori con la famiglia, ma non potevo non essere qui per dare la mia solidarietà alla Cgil e al sindacato. Quello che è accaduto a Roma non è giustificabile. Si può e si deve manifestare, ma senza usare la violenza. Io la penso come Rossi sull'obbligo vaccinale".