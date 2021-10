Cronaca



San Concordio: iniziate le demolizioni per costruire la nuova galleria coperta

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:35

Terminato il parcheggio adiacente alle scuole elementari Collodi, è attualmente in fase operativa il cantiere per la realizzazione della galleria coperta che, partendo da piazza Aldo Moro, raggiungerà i Chiariti e via Savonarola, collegando tre scuole, una palestra e il campo da calcio di Lucca 7 con tutta l'area a sud del quartiere di San Concordio.

300 metri di percorso completamente protetto, che potrà essere comodamente percorso sia a piedi che in bicicletta, anche in caso di pioggia, favorendo in questo modo la mobilità lenta all'interno di uno dei quartieri più popolosi del territorio comunale. Completeranno l'infrastruttura che fa parte dei progetti Quartieri Social, due slarghi fatti a forma di goccia, uno di fronte alla primaria Collodi e uno di fronte alla scuola secondaria Da Vinci, che serviranno agli alunni e agli studenti per svolgere attività all'aperto: in particolare sotto la prima pensilina, nei pressi della scuola Collodi, sarà realizzata una struttura a forma di anfiteatro, per favorire la didattica all'aperto, notevolmente incrementata nel periodo della pandemia. Le stesse aree potranno essere utilizzate anche da tutti i cittadini.

La galleria coperta avrà una fondazione larga 4,40 metri e in questi giorni stanno andando avanti le demolizioni di parti del muretto di recinzione della scuola elementare Collodi che insiste sul tracciato. Fra oggi (13 ottobre) e domani saranno rimossi alberi e ceppaie, collocati in particolare nell'area dove sorgerà uno dei due slarghi a forma di goccia. Non verrà invece intaccata la cosiddetta “montagnola”. Successivamente sarà demolito e spostato il muro di recinzione della palestra, le sedute in cemento e l'attuale pensilina che si trova di fronte alla scuola Chelini.

Terminata questa fase, che richiederà circa due settimane, sarà effettuato lo scavo per costruire la soletta, dove poi verrà montata la struttura in acciaio (la galleria coperta). La pavimentazione sarà realizzata in autobloccanti e tutto il percorso sarà illuminato, così da poter essere fruito in sicurezza anche nelle ore serali e e notturne. La galleria sarà dotata di un sistema di videosorveglianza e di connessione WiFi. Lungo tutto il perimetro del campo da calcio di Lucca 7, a margine della galleria, saranno piantati 31 nuovi alberi.

La galleria coperta al polo scolastico e la piazza coperta nell'area ex Gesam sono gli ultimi interventi, tutt'ora in corso, dei Quartieri Social a San Concordio, dove già sono state realizzate alcune piste ciclabili, riqualificate le aree pubbliche di via Urbiciani e di via Passamonti, del parco Saharawi e di piazza Aldo Moro. Al termine di tutti gli interventi che rientrano nei Quartieri Social, a San Concordio il saldo fra alberi rimossi e nuove piantumazioni sarà positivo, con 185 alberi in più.