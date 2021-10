Cronaca : guamo



Scontro auto-ape, due feriti gravi

venerdì, 8 ottobre 2021, 19:12

di gabriele muratori

Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, poco prima le 17, a Guamo, sulla via di Sottomonte, all'incrocio nei pressi dell'ufficio postale, dove un'automobile ed un'ape Piaggio si sono scontrati.



Allertati i soccorsi dai passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere, con al seguito due ambulanze della Croce Verde e della Misericordia, più l'automedica del Campo di Marte. Vista la situazione, per uno dei due feriti é stato predisposto in codice giallo il trasferimento immediato tramite l'elicottero Pegaso al centro politraumi di Cisanello, mentre per l'altro ferito, sempre grave, il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.



Intervenute anche due pattuglie della polizia municipale di Capannori per ricostruire le dinamiche dell'incidente e per regolare il traffico.

Notizia in aggiornamento