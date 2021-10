Sistema Ambiente, possibili disagi per assenze e assemblea sindacale

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 14 ottobre 2021, 18:14

Dal 15 ottobre ci saranno cittadini di serie A, ossequiosi alle regole, vaccinati, in possesso del passaporto sanitario e cittadini di serie B, come noi, che non siamo fascisti né razzisti, né no vax, ma che rivendichiamo il diritto di lavorare per tutti mentre la Cgil difende solo i lavoratori...

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:49

Da domani il green pass sarà obbligatorio in tutti i luoghi pubblici e privati. La Gazzetta di Lucca è andata nelle vie del centro storico a intervistare alcune farmacie che effettueranno il tampone a chi non ha intenzione di vaccinarsi

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:38

E' mancato ieri sera all’età di 58 anni Michele Lippi, fondatore della fabbrica di mattonelle in graniglia "1925". Aveva iniziato la propria attività nel 1989 a Mugnano e aveva trasferito la sede a mano a mano che l’azienda si ampliava, fino allo stabilimento di Antraccoli

giovedì, 14 ottobre 2021, 11:38

I lavori – che partiranno ad inizio 2022 - riguardano anche la palestra, la centrale termica, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche

giovedì, 14 ottobre 2021, 09:48

Un bulgaro di 55 anni, pregiudicato per reati specifici e residente a Lucca, si è introdotto all'interno del centro cinofilo di via di Villa Altieri a San Donato tagliando la recinzione con delle tronchesi. L'allarme ha fatto scattare sul posto un'amica del proprietario che lo ha sorpreso all'interno della struttura...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:10

Domani, giovedì 14 ottobre, alle 21, nella sala convegni del comune di Villa Basilica, in piazza Vittorio Veneto, si terrà un incontro organizzato dalla sezione locale della Croce Rossa insieme all'amministrazione comunale